«Mascherine, tamponi e niente abbracci in famiglia»: le regole di Galli per evitare il contagio a Natale (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'infettivologo Massimo Galli, direttore dell'ospedale Sacco di Milano, in un'intervista rilasciata oggi al Messaggero spiega le regole da seguire per passare un Natale in sicurezza con la pandemia di Covid-19. «Intanto usare le Mascherine finché si può – esordisce il professore -. A tavola distanziarsi e non impiegare le stesse posate e gli stessi bicchieri. Arieggiare le stanze. evitare di abbracciarsi. Controllare con un tampone lo stato di salute di chi abbia anche un semplice raffreddore. Bisogna ricordarsi che siamo ancora in mezzo a una pandemia e bisogna stare attenti anche se siamo vaccinati». Per Galli «il virus continua a cambiare più di quanto atteso e quanto basta per continuare a darci problemi. I vaccini ne attenuano le conseguenze. Sono lo strumento ...

