“Fai proprio schifo”. A UeD Tina Cipollari esplode col cavaliere: “Prima la notte con lei, poi…” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Uomini e Donne, altra puntata altra bagarre. L’ultima è stata provocata da quanto ha dichiarato il cavaliere Biagio Di Maro nei confronti di Bernarda. Al trono Over la faccenda si complica. Maria De Filippi, nell’appuntamento del 6 dicembre di Ued presenta così l’ingresso di Biagio: “Dopo due notti mano nella mano… c’è stata una notte diversa”. Sembra l’incipit di una moderna favola d’amore. Ma, come presto vedrete, non è esattamente così. Biagio, infatti, risponde a Maria: “Sì, è successo”. Cosa, lo immaginerete. Il cavaliere e la dama hanno trascorso un’altra notte insieme e stavolta l’incontro ravvicinato è avvenuto sul serio. Dunque Bernarda e Biagio si piacciono, e pure parecchio. Tanto da aver deciso di fare l’ultimo fatidico passo di una storia che è andata via via dispiegandosi nel migliore dei modi. Ma le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Uomini e Donne, altra puntata altra bagarre. L’ultima è stata provocata da quanto ha dichiarato ilBiagio Di Maro nei confronti di Bernarda. Al trono Over la faccenda si complica. Maria De Filippi, nell’appuntamento del 6 dicembre di Ued presenta così l’ingresso di Biagio: “Dopo due notti mano nella mano… c’è stata unadiversa”. Sembra l’incipit di una moderna favola d’amore. Ma, come presto vedrete, non è esattamente così. Biagio, infatti, risponde a Maria: “Sì, è successo”. Cosa, lo immaginerete. Ile la dama hanno trascorso un’altrainsieme e stavolta l’incontro ravvicinato è avvenuto sul serio. Dunque Bernarda e Biagio si piacciono, e pure parecchio. Tanto da aver deciso di fare l’ultimo fatidico passo di una storia che è andata via via dispiegandosi nel migliore dei modi. Ma le ...

