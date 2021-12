Atalanta, spunta un nome dalla B per la fascia (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Atalanta è alla continua ricerca di un esterno d’attacco. Jeremie Boga è il primo nome sul taccuino del club bergamasco ma in settimana sono stati sondati altri nomi. Gabriel Strefezza, AtalantaSecondo la Gazzetta dello Sport, l’Atalanta sta pensando a Gabriel Strefezza, esterno del Lecce che in questo campionato ha segnato 9 gol. Uno dei giovani più interessanti della Serie B, Strefezza arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto in base ad alcuni meriti sportivi. Il calciatore sogna la grande occasione in A, l’Atalanta resta vigile. Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’è alla continua ricerca di un esterno d’attacco. Jeremie Boga è il primosul taccuino del club bergamasco ma in settimana sono stati sondati altri nomi. Gabriel Strefezza,Secondo la Gazzetta dello Sport, l’sta pensando a Gabriel Strefezza, esterno del Lecce che in questo campionato ha segnato 9 gol. Uno dei giovani più interessanti della Serie B, Strefezza arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto in base ad alcuni meriti sportivi. Il calciatore sogna la grande occasione in A, l’resta vigile.

Advertising

zazoomblog : Atalanta avanti tutta per Boga. E spunta Strefezza - #Atalanta #avanti #tutta #Boga. - sportli26181512 : Atalanta, avanti tutta per Boga. E spunta Strefezza: Atalanta, avanti tutta per Boga. E spunta Strefezza Il club su… - infoitsport : Napoli-Atalanta, Spalletti si affida a Maradona: Spunta una richiesta del tecnico - napolipiucom : Napoli-Atalanta, Spalletti si affida a Maradona: Spunta una richiesta del tecnico #napoli #Spalletti… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Atalanta, #Boga pista calda: spunta già l’accordo Dopo il rinnovo di Gasperini, la Dea programma concretamente il f… -