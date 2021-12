Simpatico siparietto tra Spalletti e Gasperini in zona mista dopo Napoli-Atalanta

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 dicembre 2021)il fischio finale della partita tra, vinta 2-3 in controrimonta da questi ultimi, è avvenuto undietro le quinte, in. Nel dettaglio, tra i due allenatori,: quando il primo sta per parlare ai microfoni di Sky Sport, ha chiesto e voluto fortemente stringere la mano al collega nerazzurro. "«Dammi la mano, ca**o!»resosi conto che era in diretta televisiva ha detto sorridendo: «Scusatemi, se no poi dicono che non do la mano»", questo ilretroscena avvenuto in mixed zone,la partita, con riferimento a ciò che è successola sconfitta per 2-1 contro lo Spartak a ...