Juric: «Sanabria, è tempo di segnare» (Di domenica 5 dicembre 2021) “Sanabria sa giocare bene, i movimenti sono quelli giusti, dispone di un’ottima tecnica ma deve fare più gol”. Non usa mezze parole l’allenatore del Torino Ivan Juric a proposito del rendimento dell’attaccante paraguaiano. Tanto più adesso che il capitano, Andrea Belotti, è ai box per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, e quindi le possibilità di giocare per Sanabria aumentano esponenzialmente. Dall’inizio della stagione però sono soltanto due i gol segnati da Tonny Sanabria, contro Salernitana e Genoa, e l’allenatore lo sprona a migliorare sotto questo punto di vista: “I risultati passano attraverso le reti e Tonny in fase realizzativa può fare di più. Ma è un ragazzo che coccolo perché sta lavorando bene”. Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) “sa giocare bene, i movimenti sono quelli giusti, dispone di un’ottima tecnica ma deve fare più gol”. Non usa mezze parole l’allenatore del Torino Ivana proposito del rendimento dell’attaccante paraguaiano. Tanto più adesso che il capitano, Andrea Belotti, è ai box per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, e quindi le possibilità di giocare peraumentano esponenzialmente. Dall’inizio della stagione però sono soltanto due i gol segnati da Tonny, contro Salernitana e Genoa, e l’allenatore lo sprona a migliorare sotto questo punto di vista: “I risultati passano attraverso le reti e Tonny in fase realizzativa può fare di più. Ma è un ragazzo che coccolo perché sta lavorando bene”.

