Diffidati Lazio-Sassuolo | biancocelesti a rischio squalifica in vista del Sassuolo

(Di domenica 5 dicembre 2021) C’è un giocatore nell’elenco deidellaprima di giocare contro la Sampdoria e aindel prossimo impegno in casa contro il. E si tratta di un titolare, visto che Danilo Cataldi si è guadagnato il posto in mezzo al campo. Il mediano non dovrà rimediare un cartellino giallo se vuole giocare contro i neroverdi: la quinta ammonizione costerebbe il turno dial biancoceleste. SportFace.

Advertising

LALAZIOMIA : DIFFIDATI LAZIO-UDINESE, i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Sampdoria - SportFace - zazoomblog : Diffidati Lazio-Udinese i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Sampdoria - #Diffidati #Lazio-Udinese - infoitsport : Diffidati Lazio: chi rischia di saltare la Sampdoria - SampNews24 : Diffidati #Lazio: chi rischia di saltare la #Sampdoria - SampNews24 : Diffidati #Sampdoria: chi rischia di saltare la #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Lazio

Sportface.it

La nota dolente per Mourinho , oltre al ko, arriva però dalla situazione. Una Roma già ... Chiude la giornata il match serale tra Udinese e, e già la visione del primo tempo ...: Askildsen. Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Ronaldo Vieira, Torregrossa.(4 - 3 - 3): 25 Reina; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic - Savic, 32 Cataldi, ...C’è un giocatore nell’elenco dei diffidati della Lazio prima di giocare contro la Sampdoria e a rischio squalifica in vista del prossimo impegno in casa contro il Sassuolo. E si tratta di un titolare, ...Samp e Lazio si affrontano alle 18 in quella che sarà la penultima partita della domenica, prima di Juve-Genoa. Nell'infrasettimanale i blucerchiati sono stati sconfitti dalla Fiorentina mentre i bian ...