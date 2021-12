Calciomercato Juventus | Arthur verso l’addio? La strategia del club

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Ihattaren non ritorna. La Juventus 'indennizza' i blucerchiati?: La vicenda di Mohamed Ihattaren ha i co… - sportli26181512 : Ce l'ho con... Una Serie A spaccata in tre: Milan, Inter, Napoli e Atalanta fanno un altro sport, serve una riforma… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, sos attacco: la verità su #Morata e quei 35 milioni. Arrivata una comunicazione da #Cavani - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #Calciomercato Juventus, Arthur continua a deludere: ritorno in… - LeBombeDiVlad : ?? #Juventus, occhi su #Cavani ?? È in scadenza con lo #United e sta trovando poco spazio #LeBombeDiVlad #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Il club bianconero starebbe valutando di mandare in prestito il centrocampista Potrebbe aggiungersi anche Arthur alla lista degli esuberi della. Il centrocampista brasiliano potrebbe ...Commenta per primo Oggi il campo e la sfida con il Genoa, ma nei pensieri dellac'è sempre l'inchiesta avviata dalla Procura di Torino sul caso plusvalenze e che ha visto finire sul registro degli indagati per falso in bilancio e false fatturazioni il club bianconero, il ...vedi letture. Non c'è Mattia Perin nell'elenco dei convocati della Juventus per la sfida di questa sera con il Genoa. LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, affare a gennaio: prestito con diritto a ...La Fiorentina ha battuto 3-2 il Bologna nel lunch match del Dall’Ara: la squadra di Italiano è ora al quinto posto in classifica, avendo ...