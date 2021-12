Ballando, Federico Fashion Style commuove la giuria: «Mia figlia è più di un amore» (Di domenica 5 dicembre 2021) «Io sto con Letizia, la mia compagna da 15 anni, abbiamo sempre voluto una figlia ma non arrivava così dopo tanto tempo con la fecondazione assistita e le complicazioni, ce l’abbiamo fatta. Ma poi lei ha avuto una emorragia interna e stava per perdere la vita». Parte così il racconto che anticipa l’esibizione di Federico Fashion Style a Ballando con le Stelle. Un amore quello per la figlia Sophie Maelle che va oltre ogni parola. Tra le lacrime Lauri prova a spiegarlo: «Quando è nata mia figlia ho provato un’emozione surreale. Ricordo che mi sentivo in un altro pianeta. Per me Sophie è più di un amore, il mio sangue, la mia aria. È tutto. Io potrei anche senza essere niente, senza lavoro, senza soldi, senza pailettes, vorrei solo avere ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 5 dicembre 2021) «Io sto con Letizia, la mia compagna da 15 anni, abbiamo sempre voluto unama non arrivava così dopo tanto tempo con la fecondazione assistita e le complicazioni, ce l’abbiamo fatta. Ma poi lei ha avuto una emorragia interna e stava per perdere la vita». Parte così il racconto che anticipa l’esibizione dicon le Stelle. Unquello per laSophie Maelle che va oltre ogni parola. Tra le lacrime Lauri prova a spiegarlo: «Quando è nata miaho provato un’emozione surreale. Ricordo che mi sentivo in un altro pianeta. Per me Sophie è più di un, il mio sangue, la mia aria. È tutto. Io potrei anche senza essere niente, senza lavoro, senza soldi, senza pailettes, vorrei solo avere ...

