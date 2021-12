L’accordo Ue-Cina? Non è morto | ma non sta molto bene

Leggi su formiche

(Di sabato 4 dicembre 2021)di investimenti raggiunto da Unione europea esoltanto un anno fa ma congelato dalla Commissione europea dopo le proteste del Parlamento europeo? “Non so se sia praticamente, ma non prevedo alcun tipo di sviluppo concreto nel prossimo futuro”. È quanto dichiarato da Stefano Sannino, segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna, ossia la macchina diplomatica dell’Unione europea, durante un dibattito ospitato dalla Brookings Institution al termine di due giorni di consultazioni “produttive” con la numero due del dipartimento di Stato americano Wendy Sherman, vicesegretaria a cui è stato affidato il dossier. “Sanzionare membri del Parlamento europeo, membri dei parlamenti nazionali, funzionari che lavorano nelle istituzioni europee, membri di ONG, think ...