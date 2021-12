I gol di Napoli-Atalanta | Video e Highlights

(Di domenica 5 dicembre 2021)dei gol di2-3 match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al termine di una partita clamorosamente bella e avvincente, l’espugna il “Maradona” al cospetto di unprivo di tutti i suoi uomini migliori (Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen, Insigne, Manolas e Zambo Anguissa): prima Malinovskyi, poi partenopei avanti con Zielinski e Mertens. Controsorpasso Dea firmato Demiral-Freuler: 2-3. La classica recita: Milan 38 punti, Inter 37,36,34. Nota a margine, immagine da encomio dei sostenitori partenopei, che nonostante la sconfitta hanno tributato un lungo e fragoroso applauso alla squadra, che ha dato tutto tutto in campo nonostante le pesantissime defezioni.e gol ...

Il finale di tempo è appannaggio dell' Atalanta , spesso pericolosa sui calci piazzati ma il, ... Sulle ali dell'entusiasmo ilinsiste con Elmas , la cui mira tuttavia è poco precisa. Secondo ...Ed il torto della Dea è proprio quello di non fare. E, probabilmente, anche quello di ritenere ildomato. Non è così. Teleguidato da Spalletti che, squalificato, segue il match dall'alto, ...NAPOLI ATALANTA – Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al temine della partita col Napoli. Napoli-Atalanta, Malinovskyi sul gol: “P ...Il centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Napoli: “Se pensiamo allo scudetto? No no no, questa roba non ce l’abbiamo nello spogliatoio. Pensiamo al ...