F1, Valtteri Bottas: “Una pista bella e difficile, dobbiamo concentrarci sul campionato” (Di sabato 4 dicembre 2021) Qualifiche lottate ed emozionanti quelle del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Jeddah (Arabia Saudita) la pole-position è andata al britannico della Mercedes Lewis Hamilton che grazie a un ultimo giro di pregevole fattura ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen, leader del campionato. Si può sorridere in casa Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc, mentre lo spagnolo Carlos Sainz anche per un testacoda non è andato oltre il 15° posto. Time-attack pazzesco anche per l’errore all’ultima curva di Verstappen che non ha potuto migliorare il suo riscontro per aver toccato il muro. In questo contesto le Mercedes hanno fatto vedere ottime cose e nelle parole di Bottas c’è soddisfazione e fiducia, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Qualifiche lottate ed emozionanti quelle del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulladi Jeddah (Arabia Saudita) la pole-position è andata al britannico della Mercedes Lewis Hamilton che grazie a un ultimo giro di pregevole fattura ha preceduto il compagno di squadrae l’olandese della Red Bull Max Verstappen, leader del. Si può sorridere in casa Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc, mentre lo spagnolo Carlos Sainz anche per un testacoda non è andato oltre il 15° posto. Time-attack pazzesco anche per l’errore all’ultima curva di Verstappen che non ha potuto migliorare il suo riscontro per aver toccato il muro. In questo contesto le Mercedes hanno fatto vedere ottime cose e nelle parole dic’è soddisfazione e fiducia, ...

Advertising

LTremamondo : RT @Agenzia_Ansa: Prima fila Mercedes nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Lewis Hamilton partirà in pole davanti al compagno di team Valtt… - Agenzia_Ansa : Prima fila Mercedes nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Lewis Hamilton partirà in pole davanti al compagno di team… - OA_Sport : #F1 Valtteri Bottas si gode la prima fila a Jeddah e fa capire che gareggerà al servizio di Hamilton e della squadr… - rtl1025 : ???Prima fila #Mercedes nel #GranPremio dell'#ArabiaSaudita. Lewis #Hamilton partirà in pole davanti al compagno di… - RSIsport : ?? Nel GP d'Arabia Saudita la pole position se la prende Lewis Hamilton. Max Verstappen sbaglia all'ultimo e chiude… -