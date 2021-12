Covid, Fda autorizza monoclonali anche per gli under 12 (Di sabato 4 dicembre 2021) La statunitense Food and Drug Administration (Fda) ha ampliato l’autorizzazione all’uso di emergenza per la combinazione di anticorpi monoclonale bamlanivimab ed etesevimab includendo i bambini, fino ai 12 anni d’età, neonati compresi, ad alto rischio di sviluppare Covid grave. Lo ha annunciato l’azienda farmaceutica Lilly, che li produce, spiegando che questa decisione della Fda “consente di somministrare insieme bamlanivimab ed etesevimab in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato, nonché per la profilassi post-esposizione”. Si tratta del primo trattamento con anticorpi autorizzato per i bimbi. L’autorizzazione ampliata, riporta l’azienda, si basa sui dati di sicurezza ed efficacia su pazienti pediatrici e neonati nello studio clinico di fase 2/3 ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) La statunitense Food and Drug Administration (Fda) ha ampliato l’zione all’uso di emergenza per la combinazione di anticorpi monoclonale bamlanivimab ed etesevimab includendo i bambini, fino ai 12 anni d’età, neonati compresi, ad alto rischio di svilupparegrave. Lo ha annunciato l’azienda farmaceutica Lilly, che li produce, spiegando che questa decisione della Fda “consente di somministrare insieme bamlanivimab ed etesevimab in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento di-19 da lieve a moderato, nonché per la profilassi post-esposizione”. Si tratta del primo trattamento con anticorpito per i bimbi. L’zione ampliata, riporta l’azienda, si basa sui dati di sicurezza ed efficacia su pazienti pediatrici e neonati nello studio clinico di fase 2/3 ...

