Atalanta, lo scontro ad alta quota con il Napoli e uno sguardo al primo posto (Di sabato 4 dicembre 2021) Stadio Diego Armando Maradona: è qui il teatro dove si terrà lo scontro diretto tra Napoli e Atalanta con vista sullo Scudetto. La sfida contro i partenopei che andrà in scena sabato 4 novembre alle ore 20.45 metterà in palio tre punti che varranno doppio a fine anno, quando si tireranno le somme in ottica tricolore. Campani e bergamaschi sono distanti appena cinque punti in classifica, gli azzurri guardano tutti dall'alto in basso a quota 36 mentre gli orobici occupano la quarta posizione a 31. In mezzo ci sono le due milanesi. Quando si dovrà giocare la sedicesima giornata di campionato e siamo quasi al giro di boa, la lotta per il primato si fa sempre più agguerrita. Quattro squadre racchiuse nel giro di cinque lunghezze sono la conferma di quanto quest'anno la competizione sia equilibrata e avvincente.

