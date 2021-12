Inzaghi su Mourinho: “Sarà un piacere incontrare l’allenatore del Triplete. La sua carriera parla per lui” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alla vigilia della super-sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Sarà una partita importante per noi, di questo ciclo è la più importante. Loro hanno valori importanti, serve la vera Inter”. Su Mourinho: “Sarà un piacere incontrare l’allenatore del Triplete, per lui Sarà speciale affrontare l’Inter, quindi servirà molta attenzione. La sua carriera parla comunque per lui”. FOTO: Sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alla vigilia della super-sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter, Simoneè intervenuto in conferenza stampa: “una partita importante per noi, di questo ciclo è la più importante. Loro hanno valori importanti, serve la vera Inter”. Su: “undel, per luispeciale affrontare l’Inter, quindi servirà molta attenzione. La suacomunque per lui”. FOTO: Sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

cmdotcom : #Inter, #Inzaghi: 'Mai spaventato dalla classifica. Per me non sarà un derby, #Barella rinfrancato e su #Mourinho..… - fcin1908it : Inter, Inzaghi: “Mourinho? Sarà un piacere. Sicuri out in 2, De Vrij e Bastoni…” - ElTrattore : Inzaghi sulla domanda su Mourinho è andato a cercare su google chi fosse. Alla fine ha risposto che è un bravo allenatore hahahaha - Gazzetta_it : Inzaghi: 'Un piacere sfidare Mou. A Roma serve una gara da vera Inter' #RomaInter - Nerazzurrisiamo : Inter, Inzaghi: “Un piacere affrontare Mourinho, Bastoni è recuperato, de Vrij e Kolarov al massimo in panchina. Se… -