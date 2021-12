L'ad Pfizer: 'Servirà un vaccino anti Covid all'anno per diversi anni' (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'amministratore delegato della casa farmaceutica statunitense ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite durante la pandemia. E senza di loro la 'struttura fondamentale ... Leggi su today (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'amministratore delegato della casa farmaceutica statunitense ha sottolineato che i vaccini hcontribuito a salvare milioni di vite durante la pandemia. E senza di loro la 'struttura fondamentale ...

Advertising

Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del volo Roma-Alghero - MarcoSporticx : RT @Corriere: L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - Stebox2 : RT @Corriere: L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - REstaCorporate : RT @Corriere: L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - guidobuzzati : RT @Corriere: L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... -