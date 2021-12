Chiara Ferragni | proposta col botto dalla RAI | pronta a dire sì

Leggi su specialmag

(Di giovedì 2 dicembre 2021) In arrivo unaincredibile per, l’imprenditrice e influencer italiana più famosa nel mondo. Vicina al sìincredibile per la(Youtube)L’influencer più amata e seguita d’Italia,, è oggi al centro dei gossip per unaincredibile che pare le sia arrivata proprio in questi giorni. Donna dai mille talenti, è oggi una imprenditrice di successo e rappresenta, nel mondo, l’industria della moda italiana, nonché la tenacia e la voglia di rivalsa di una ragazza di provincia. Laè davvero allettante e la bella cremonese sembra vicina al sì, anche se con qualche remora. Leggi anche >>> Morire morire di Fedez, testo e videoclip ufficiale del nuovo brano da ...