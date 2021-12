Tringali intervenga sul ripascimento delle spiagge

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) di Michelangelo Russo Questa amministrazione cittadina deve chiarirsi su un punto: a che serve la figura dell’Assessore alla Trasparenza, il Presidente dr.? l’intervista d’insediamento dinon era apparsa così autoriduttiva. Quell’intervista si può ancora leggere cliccando sul computer le parole “spina nel fianco”. Ne esce l’articolo del 17 ottobre di questo giornale a firma di Erika Noschese, in cui specificamente il Presidenterimarca il suo passato di magistrato a garanzia dell’impegno di trasparenza nel suo ruolo di controllore-spina nel fianco della Giunta. Ecco le sue parole: “Mi misurerò con le mie possibilità personali e con quelle della struttura che mi verrà assegnata, perché senza sarebbe difficile. Se qualcuno pensa di aver messo il fiore all’occhiello di questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Tringali intervenga

Cronache Salerno

Ne esce l'articolo del 17 ottobre di questo giornale a firma di Erika Noschese, in cui specificamente il Presidenterimarca il suo passato di magistrato a garanzia dell'impegno di ...Ne esce l'articolo del 17 ottobre di questo giornale a firma di Erika Noschese, in cui specificamente il Presidenterimarca il suo passato di magistrato a garanzia dell'impegno di ...I consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle della provincia di Ragusa hanno formalizzato, nei rispettivi Comuni, la presentazione di una interrogazione per sollecitare le varie amministrazioni ...