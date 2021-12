Rischio variante Omicron su volo Roma-Alghero: in quarantena 130 persone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nuova allerta per la variante Omicron: un uomo sul volo Roma-Alghero è risultato positivo al COVID-19. Tutti i 130 passeggeri presenti sull’aeroplano sono stati messi in quarantena ed eseguiranno il tampone per riscontrare un eventuale contagio e, nel caso, di quale variante. L’aereo era atterrato domenica notte a Sassari, si attendono i risultati del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’AOU di Sassari. Leggi anche: Leader no vax finisce in terapia intensiva e ‘si converte’: “Vaccinatevi tutti, io lo farò” Allerta variante Omicron: scatta la quarantena per tutti i passeggeri del volo E’ allarme Covid per tutti i passeggeri del volo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nuova allerta per la: un uomo sulè risultato positivo al COVID-19. Tutti i 130 passeggeri presenti sull’aeroplano sono stati messi ined eseguiranno il tampone per riscontrare un eventuale contagio e, nel caso, di quale. L’aereo era atterrato domenica notte a Sassari, si attendono i risultati del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’AOU di Sassari. Leggi anche: Leader no vax finisce in terapia intensiva e ‘si converte’: “Vaccinatevi tutti, io lo farò” Allerta: scatta laper tutti i passeggeri delE’ allarme Covid per tutti i passeggeri del...

