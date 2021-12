Scuola, dietrofront del Governo: Niente Dad con un solo contagiato in classe (Di martedì 30 novembre 2021) Il Governo fa dietrofront sulla didattica a distanza in caso di contagi in classe. A poche ore - spiega Today - dalla circolare firmata da Gianni Rezza (direttore alla prevenzione del ministero della Salute), che stabiliva le lezioni a distanza per tutti con un solo caso di Covid in classe, arriva un ... Leggi su ilpiacenza (Di martedì 30 novembre 2021) Ilfasulla didattica a distanza in caso di contagi in. A poche ore - spiega Today - dalla circolare firmata da Gianni Rezza (direttore alla prevenzione del ministero della Salute), che stabiliva le lezioni a distanza per tutti con uncaso di Covid in, arriva un ...

Advertising

Corriere : Scuole, la nuova circolare del governo: si torna alla quarantena al primo positivo - sole24ore : ?? Dietrofront scuola: quarantena e Dad con un solo positivo in classe ?? Pfizer pronta a chiedere autorizzazione a F… - fanpage : Dietrofront del Governo sulla quarantena a scuola: nessun isolamento per un solo caso positivo in classe, smentita… - Marlfix : #scuola: il caos 'Il governo fa (di nuovo) retromarcia: “No alla dad con un solo contagio nella classe”. I presidi:… - infoitinterno : Quarantena a scuola, il dietrofront del governo: “No alla Dad con un solo contagiato, lezioni in presenza assoluta… -