Schianto in autostrada, coinvolti 4 mezzi pesanti: un morto e traffico in tilt (Di martedì 30 novembre 2021) È di una vittima e quattro mezzi pesanti coinvolti il bilancio del terribile tamponamento avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza di Calenzano, in provincia di Firenze, precisamente al chilometro 268, in direzione Bologna. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze e i soccorritori del 118. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti e purtroppo per uno dei conducenti non c’è stato niente da fare. Il camionista è stato soccorso dal 118, ma le ferite riportate nell’incidente stradale erano troppo gravi e i tentativi dei medici di salvarlo sono stati tutti vani e hanno dovuto constatarne il decesso. Nello scontro tra i tir è rimasta coinvolta anche una bisarca che trasportava delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 novembre 2021) È di una vittima e quattroil bilancio del terribile tamponamento avvenuto sull’A1 all’altezza di Calenzano, in provincia di Firenze, precisamente al chilometro 268, in direzione Bologna. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze e i soccorritori del 118. Nel tamponamento sono rimastiquattroe purtroppo per uno dei conducenti non c’è stato niente da fare. Il camionista è stato soccorso dal 118, ma le ferite riportate nell’incidente stradale erano troppo gravi e i tentativi dei medici di salvarlo sono stati tutti vani e hanno dovuto constatarne il decesso. Nello scontro tra i tir è rimasta coinvolta anche una bisarca che trasportava delle ...

