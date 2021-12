PSVITA Rilasciato VVVVVV v2 3 4

Leggi su gamesandconsoles

(Di martedì 30 novembre 2021) Dopo il rilascio pubblico del codice sorgente 2.0+ del giocoda parte dello sviluppatore Terry Cavanagh,lo sviluppatore isage haun primo port iniziale perè un platform 2D in stile rétro, giocherai nei panni dell’intrepido leader di una squadra di scienziati esploratori dimensionali che, in seguito ad un incidente, si trovano ora separati. Il gioco prevede l’esplorazione del mondo bizzarro in cui ti ritrovi sbalzato, con l’obiettivo di ricongiungere gli amici.Ha una semplice meccanica: non puoi saltare, ma in compenso, puoi invertire la gravità con la pressione di un tasto. Il gioco è progettato in maniera da non costringere i tuoi progressi in maniera artificiosa. In ‘’ non ci sono elementi bloccati, power-up, interruttori: niente che possa interrompere ...