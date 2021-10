Esplosione in uno studio dentistico: gravi dottore e assistente, ferita 14enne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pomeriggio di panico a Ospedaletto in provincia di Brescia, dove ieri intorno alle 17 una violenta Esplosione ha distrutto uno studio dentistico, causando il ferimento di 3 persone. Dalle prime indagini sembra che a scoppiare sia stato uno strumento, il becco di Bunsen, un bruciatore a gas che serve a scaldare gli strumenti. La deflagrazione molto violenta è stata udita in tutto il vicinato che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti carabinieri, ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato proprio l'odontoiatra 44enne che stava operando sulla paziente 14enne. Grave l'odontoiatra 44enne che ha ustioni su metà del corpo Le fiamme l'hanno completamente avvolto, questo a causa del camice monouso che viene indossato sopra gli abiti da lavoro, in funzione igienica e ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pomeriggio di panico a Ospedaletto in provincia di Brescia, dove ieri intorno alle 17 una violentaha distrutto uno, causando il ferimento di 3 persone. Dalle prime indagini sembra che a scoppiare sia stato uno strumento, il becco di Bunsen, un bruciatore a gas che serve a scaldare gli strumenti. La deflagrazione molto violenta è stata udita in tutto il vicinato che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti carabinieri, ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato proprio l'odontoiatra 44enne che stava operando sulla paziente. Grave l'odontoiatra 44enne che ha ustioni su metà del corpo Le fiamme l'hanno completamente avvolto, questo a causa del camice monouso che viene indossato sopra gli abiti da lavoro, in funzione igienica e ...

