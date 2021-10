Dma | Dsa e intelligenza artificiale L’Europa non stritoli l’innovazione

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con l’accattivante formula “Plasmare il futuro digitale del”, la Commissione Ue sta manifestando un eccesso di protagonismo normativo in materia di regolazione del digitale e suoi derivati. Già nel 2016 venne approvato il regolamento UE 2016/679 (noto come GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi. Regolamento con il quale sono state introdotte una serie di numerose e complicate regole, che hanno finito per indebolire la privacy anziché rinforzarla. Ora si accinge a emanare una serie di regolamenti sul Digital Services Act, sul Digital Market Act e sta lavorando alla codifica di una proposta di regolazione sull’(A.I., secondo l’acronimo inglese). Al diritto scritto, poi, si deve aggiungere il diritto ...

