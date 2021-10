Bimba di 4 anni scompare dal campeggio con i genitori. Un altro caso Maddie McCann? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre in questi ultimi mesi la polizia tedesca sta facendo di tutto per confermare l’identità del rapitore di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa durante una vacanza in Portogallo con i genitori nel 2007, in queste ore un caso simile sta mettendo in apprensione l’Australia. Leggi anche -> “Siamo convinti al 100%”: ecco chi ha rapito e ucciso Maddie McCann Si tratta del caso di Cleo Smith, una bambina di 4 anni, che durante una vacanza al campeggio Quobba Blowholes – che si trova a circa mille chilometri da Perth, è sparita dalla sua tenda senza lasciare traccia. La foto divulgata dai media mostra una bambina bionda, con un viso rotondo e un dolcissimo sorriso. La fotografia sta facendo il giro dei media da ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre in questi ultimi mesi la polizia tedesca sta facendo di tutto per confermare l’identità del rapitore di, la bambina inglese scomparsa durante una vacanza in Portogallo con inel 2007, in queste ore unsimile sta mettendo in apprensione l’Australia. Leggi anche -> “Siamo convinti al 100%”: ecco chi ha rapito e uccisoSi tratta deldi Cleo Smith, una bambina di 4, che durante una vacanza alQuobba Blowholes – che si trova a circa mille chilometri da Perth, è sparita dalla sua tenda senza lasciare traccia. La foto divulgata dai media mostra una bambina bionda, con un viso rotondo e un dolcissimo sorriso. La fotografia sta facendo il giro dei media da ...

