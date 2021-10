Attacco hacker alla Siae, sul dark web i dati personali degli artisti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Siae, l’ente pubblico che protegge i diritti d’autore in Italia, ha subito un grave Attacco hacker. I pirati informatici del gruppo Ransomware Team Everest avrebbero sottratto dai database della società 28mila documenti riservati. Non solo: avrebbero già pubblicato circa 60 gigabyte di dati sul dark web. Si tratta di carte di identità, patenti, tessere sanitarie e indirizzi. Ma anche informazioni su conti correnti, fatture, contratti di artisti e titolari di opere. Siae, ricatto da 3 milioni di euro Gli hacker avrebbero chiesto un riscatto di 3 milioni di euro in bitcoin per non pubblicare tutto il resto del materiale rubato, molto più cospicuo dei 60 giga pubblicati finora. Ma la società italiana degli autori ed editori non intende ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La, l’ente pubblico che protegge i diritti d’autore in Italia, ha subito un grave. I pirati informatici del gruppo Ransomware Team Everest avrebbero sottratto dai database della società 28mila documenti riservati. Non solo: avrebbero già pubblicato circa 60 gigabyte disulweb. Si tratta di carte di identità, patenti, tessere sanitarie e indirizzi. Ma anche informazioni su conti correnti, fatture, contratti die titolari di opere., ricatto da 3 milioni di euro Gliavrebbero chiesto un riscatto di 3 milioni di euro in bitcoin per non pubblicare tutto il resto del materiale rubato, molto più cospicuo dei 60 giga pubblicati finora. Ma la società italianaautori ed editori non intende ...

