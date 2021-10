Musetti-Mager in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2021 (Di martedì 19 ottobre 2021) Lorenzo Musetti e Gianluca Mager oggi se la vedono al primo turno dell’Atp 250 di Anversa 2021, evento di scena in territorio belga. Il classe 2002 vuole rialzare la testa dopo un periodo tutt’altro che felice dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. E’ in fiducia invece Mager che proviene da buoni incontri con giocatori più avanti di lui nel ranking. Il match va in scena nella giornata odierna, martedì 19 ottobre, come terzo match del court 1 a partire dalle 13:00. La diretta televisiva del match sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming disponibile sul sito ufficiale di SuperTennis, tramite la piattaforma SuperTennix e mediante ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Lorenzoe Gianlucase la vedono al primo turno dell’Atp 250 di, evento di scena in territorio belga. Il classe 2002 vuole rialzare la testa dopo un periodo tutt’altro che felice dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. E’ in fiducia inveceche proviene da buoni incontri con giocatori più avanti di lui nel ranking. Il match va in scena nella giornata odierna, martedì 19 ottobre, come terzo match del court 1 a partire dalle 13:00. Latelevisiva del match sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (201 o 205), con livedisponibile sul sito ufficiale di SuperTennis, tramite la piattaforma SuperTennix e mediante ...

