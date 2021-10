Milan, Maldera: “L’impatto di Castillejo contro il Verona è stato devastante” (Di martedì 19 ottobre 2021) Andrea Maldera, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha esaltato Samu Castillejo, autore di una grande prova contro il Verona Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 ottobre 2021) Andrea, intervenuto ai microfoni diTV, ha esaltato Samu, autore di una grande provail

Milan, Maldera: “L’impatto di Castillejo contro il Verona è stato devastante” Pianeta Milan Maldera: «Contro il Porto servirà attenzione ai minimi dettagli, vi dico» Andrea Maldera ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole sul match contro il Porto Andrea Maldera ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Milan T ...

Maldera: "Col Porto gara equilibrata, ma il Milan ha i mezzi tecnici per vincere" Andrea Maldera, alla vigilia della terza gara di Champions League in programma con il Porto, è intervenuto ai microfoni di Milan TV: “Domani con il Porto servirà molta attenzione ...

