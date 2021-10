Manchester United – Atalanta, Appena un minuto o The deep? La tv del 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 20 ottobre Sky trasmetterà la partita di calcio fra Manchester United e Atalanta, valida per la fase a gironi di Champions League. Il match si potrà vedere sintonizzandosi su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) o sul canale numero 252 del satellite. Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in streaming su pc, smartphone e tablet, grazie all’app Sky Go . In alternativa c’è NOW , servizio on demand di Sky che grazie al pacchetto ‘Sport’ consente la visione della partita. Un’ulteriore opzione di diretta streaming è offerta da Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente andare sul sito oppure scaricare l’app, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match. Su Infinity + saranno Massimo Callegari e Andrea Agostinelli a raccontare le emozioni della gara di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 20Sky trasmetterà la partita di calcio fra, valida per la fase a gironi di Champions League. Il match si potrà vedere sintonizzandosi su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) o sul canale numero 252 del satellite. Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in streaming su pc, smartphone e tablet, grazie all’app Sky Go . In alternativa c’è NOW , servizio on demand di Sky che grazie al pacchetto ‘Sport’ consente la visione della partita. Un’ulteriore opzione di diretta streaming è offerta da Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente andare sul sito oppure scaricare l’app, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match. Su Infinity + saranno Massimo Callegari e Andrea Agostinelli a raccontare le emozioni della gara di ...

Advertising

ManUtdMEN : Ole Gunnar Solskjaer defends Cristiano Ronaldo from Manchester United criticism #mufc - VeneziaFC_IT : Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e ne… - InvictosSomos : ? Min 19. Leicester City 0-1 Manchester United. ? Min 31. Leicester City 1-1 Manchester United. ? Min 78. Leicester… - EDCI_88 : RT @ManUdArg: Como ilusiona esa final Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, ese PSG vs Manchester United por la final de la Europa League - ramos_cortes04 : RT @ManUdArg: Como ilusiona esa final Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, ese PSG vs Manchester United por la final de la Europa League -