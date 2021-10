Gf Vip: Manuel Bortuzzo Freddo Con Lulù! Le Accuse Del Pubblico! (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la messa in onda dell’ultima diretta del Gf Vip, sui social sono apparsi commenti negativi riguardo a Manuel Bortuzzo. L’atteggiamento del nuotatore nei confronti di Lulù non è piaciuto per nulla a parte del pubblico, che lo ha definito glaciale e anaffettivo. Ecco tutto quello che è successo! Lulù rivive un momento doloroso del suo passato al Gf Vip Nell’ultima diretta del Gf Vip, Lulù Selassié è stata protagonista di un momento assai difficile e commovente, riguardante il suo passato. Signorini infatti ha voluto ripercorrere insieme a lei un particolare momento della sua vita, quando era una ragazzina. Nello specifico, il momento in cui fu vittima di minacce e ricatti da parte di un ragazzo. Questa persona, tenne sotto scacco Lucrezia minacciandola di mandare in giro le sue foto senza veli. Lulù, come raccontato già nei giorni scorsi all’interno ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la messa in onda dell’ultima diretta del Gf Vip, sui social sono apparsi commenti negativi riguardo a. L’atteggiamento del nuotatore nei confronti di Lulù non è piaciuto per nulla a parte del pubblico, che lo ha definito glaciale e anaffettivo. Ecco tutto quello che è successo! Lulù rivive un momento doloroso del suo passato al Gf Vip Nell’ultima diretta del Gf Vip, Lulù Selassié è stata protagonista di un momento assai difficile e commovente, riguardante il suo passato. Signorini infatti ha voluto ripercorrere insieme a lei un particolare momento della sua vita, quando era una ragazzina. Nello specifico, il momento in cui fu vittima di minacce e ricatti da parte di un ragazzo. Questa persona, tenne sotto scacco Lucrezia minacciandola di mandare in giro le sue foto senza veli. Lulù, come raccontato già nei giorni scorsi all’interno ...

