Djokovic non parteciperà agli Australian Open? "Non è lecito chiedermi se sono vaccinato" (Di martedì 19 ottobre 2021) Novak Djokovic è pronto a tornare in campo, ma non a Melbourne per l’Australian Open di inizio 2023 dove si profila un obbligo di vaccinazione . «Non so ancora se giocherò a Melbourne», ha detto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 ottobre 2021) Novakè pronto a tornare in campo, ma non a Melbourne per l’di inizio 2023 dove si profila un obbligo di vaccinazione . «Non so ancora se giocherò a Melbourne», ha detto...

Advertising

WeAreTennisITA : Djokovic tornerà a Parigi ???? In una intervista ad un magazine serbo, il numero 1 ha rivelato la sua programmazione… - Eurosport_IT : Novak Djokovic conferma che sarà a Torino per le #AtpFinals, mentre sui vaccini... ?? ?? - Lapomacho : Tennis, Australian Open aperto solo ai vaccinati. Djokovic: 'Non so se ci sarò' - giunbia : Novak non si è detto sicuro di giocare gli Australian Open per via degli obblighi di vaccinazione... Commenti?… - Radio1Rai : ??#Tennis #Djokovic è pronto a tornare in campo, ma non a Melbourne per l'#AustralianOpen di inizio 2023 dove si pro… -