Covid: De Luca, 20 studenti positivi, 99% figli di nox vax (Di martedì 19 ottobre 2021) "Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. Mi dicevano che in una scuola di Qualiano ci sono 20 studenti e 7 docenti positivi. Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99% sono figli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) "Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. Mi dicevano che in una scuola di Qualiano ci sono 20e 7 docenti. Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99% sono...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, De Luca: 'In una #Scuola 27 positivi, sono tutti figli di no vax' ** - VesuvioLive : Covid, 20 positivi in una scuola. De Luca: “Al 99% figli di genitori non vaccinati” - luca_montagna : RT @GabrieleIuvina1: Dunque, mio figlio di 14 anni non può essere ricoverato. Motivo? Bloccati i ricoveri. Caso covid di chi ha deciso di n… - Sandro_sr74 : #Napoli Covid, 20 bimbi positivi figli di genitori No vax. - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 20 bimbi positivi figli di genitori No vax. Ira di De Luca -