Sondaggi Tp: per quasi un italiano su due votare è inutile (Di lunedì 18 ottobre 2021) . L’alta astensione alle recenti amministrative è una naturale conseguenza della percezione dei cittadini secondo cui votare è inutile, perché tanto le decisioni sono prese a prescindere dal voto degli elettori. È questa la spiegazione che dà il 47,1% degli italiani della bassa affluenza alle urne, in un Sondaggio condotto da Termometro Politico tra il 12 e 14 ottobre. Per il 21,5% l’alta astensione non è altro che un cambio culturale, non essendoci più senso civico, di appartenenza e interesse per il bene comune. Tra le altre cause della bassa affluenza, gli italiani indicano: la poca qualità dei candidati (21,5%), le posizioni non molto chiare dei partiti (8,1%) e la mancanza di una vera opposizione al sistema (7,7%). Sondaggi Tp: attacco sede Cgil, il 59,2% d’accordo con scioglimento Forza ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 18 ottobre 2021) . L’alta astensione alle recenti amministrative è una naturale conseguenza della percezione dei cittadini secondo cui, perché tanto le decisioni sono prese a prescindere dal voto degli elettori. È questa la spiegazione che dà il 47,1% degli italiani della bassa affluenza alle urne, in uno condotto da Termometro Politico tra il 12 e 14 ottobre. Per il 21,5% l’alta astensione non è altro che un cambio culturale, non essendoci più senso civico, di appartenenza e interesse per il bene comune. Tra le altre cause della bassa affluenza, gli italiani indicano: la poca qualità dei candidati (21,5%), le posizioni non molto chiare dei partiti (8,1%) e la mancanza di una vera opposizione al sistema (7,7%).Tp: attacco sede Cgil, il 59,2% d’accordo con scioglimento Forza ...

