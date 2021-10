Per la Fornero non va bene neanche quota 102 E’ più “saggio” andare in pensione alla soglia dei 70 anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella prossima manovra dovrà esserci un capitolo dedicato alle pensioni. Ancora tutto da definire, anche se le ipotesi sul tappeto già si conoscono. Tra queste quota 102 e quota 41. Il governo sembra intenzionato a percorrere la strada dell’ampliamento dei contratti di espansione: uscita anticipata dal lavoro fino a 5 anni prima dal momento in cui si maturano i requisiti di legge. Fornero: pensiamo troppo ai pensionandi, poco ai giovani Sull’argomento torna a parlare Elsa Fornero, l’ex ministra del Lavoro che ha riformato il sistema pensionistico nell’era Monti, intervistata dalla Stampa. E ovviamente se la prende con quota 100. “Non è una riforma pensionistica ma semmai una controriforma, parziale, limitata nel tempo. Di fatto una specie di trappola a scapito di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella prossima manovra dovrà esserci un capitolo dedicato alle pensioni. Ancora tutto da definire, anche se le ipotesi sul tappeto già si conoscono. Tra queste102 e41. Il governo sembra intenzionato a percorrere la strada dell’ampliamento dei contratti di espansione: uscita anticipata dal lavoro fino a 5prima dal momento in cui si maturano i requisiti di legge.: pensiamo troppo ai pensionandi, poco ai giovani Sull’argomento torna a parlare Elsa, l’ex ministra del Lavoro che ha riformato il sistema pensionistico nell’era Monti, intervistata dStampa. E ovviamente se la prende con100. “Non è una riforma pensionistica ma semmai una controriforma, parziale, limitata nel tempo. Di fatto una specie di trappola a scapito di ...

