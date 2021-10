Klopp alla vigilia dell’Atletico: “Preferisco uno stile di calcio diverso dal loro” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, è tornato a parlare delle critiche mosse ai Colchoneros dopo l’eliminazione in Champions nel 2020: “Ero arrabbiato e deluso per molte cose. Ma abbiamo giocato contro una squadra piena di giocatori di classe mondiale che si è difesa al meglio. Simeone ha fatto tutto giusto, è campione di Spagna e sa come gestire il gruppo, che lotta fino alla morte. Non posso che rispettarlo”. Sullo stile di gioco della squadra di Simeone:“Mi piace uno stile differente di calcio. Certamente quello dell’Atlético è vincente, ha cambiato anche modulo e riportato a casa dei giocatori. Hanno una chiara impronta di squadra e possono vincere nuovamente il campionato”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jurgen, intervenuto in conferenza stampadella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, è tornato a parlare delle critiche mosse ai Colchoneros dopo l’eliminazione in Champions nel 2020: “Ero arrabbiato e deluso per molte cose. Ma abbiamo giocato contro una squadra piena di giocatori di classe mondiale che si è difesa al meglio. Simeone ha fatto tutto giusto, è campione di Spagna e sa come gestire il gruppo, che lotta finomorte. Non posso che rispettarlo”. Sullodi gioco della squadra di Simeone:“Mi piace unodifferente di. Certamente quello dell’Atlético è vincente, ha cambiato anche modulo e riportato a casa dei giocatori. Hanno una chiara impronta di squadra e possono vincere nuovamente il campionato”. Foto: ...

