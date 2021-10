Domenico Arcuri in procura per l' inchiesta sulle mascherine | sentito dai pm Varone e Tucci

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano i primi interrogatori per il caso delleacquistate dalla Protezione civile durante la fase più acuta e drammatica della pandemia in Italia. L'ex commissario per l'emergenza Covid - ...

Advertising

AngeloCiocca : Inchiesta #mascherine, l’ex commissario straordinario per l’emergenza #Covid, Domenico #Arcuri, è indagato per… - matteosalvinimi : Ovviamente dopo i ballottaggi… - ilpost : L’ex commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri è indagato nell’inchiesta sull’acquisto di 800 milioni d… - NapoletanoFier1 : RT @fanpage: Domenico Arcuri indagato dalla Procura di Roma per peculato e abuso d'ufficio. - Rog_2 : RT @cjmimun: L'attivita' di sequestro e' stata svolta presso, tra l'altro, presso la struttura commissariale nazionale e alcune di quelle r… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Arcuri

, ex commissario per l'emergenza Covid, è indagato per abuso d'ufficio e peculato nell'ambito dell' indagine sulle forniture di mascherine durante la prima fase della pandemia. L'...Leggi anche > Perle accuse sono peculato e abuso d'ufficio. L'ex commissario straordinario è indagato anche per corruzione ma per questa accusa la Procura ha chiesto l'archiviazione. ...L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, è indagato dalla Procura di Roma nell’ambito della fornitura di mascherine provenienti dalla Cina e finite al centro dell’inchies ...Arcuri è stato ascoltato lo scorso sabato dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma. La disposizione della Procura di Roma arriva nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto dispositivi ...