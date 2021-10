Sassuolo | Dionisi | «Meritavamo più punti in classifica»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Alessio, allenatore del, ha parlato prima del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni Alessio, allenatore del, ha parlato prima del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GENOA– «Penso chequalche punto in più in, oggi conta fare la prestazione e ottenere. Siamo solo alla settima, le prestazioni sono state più positive dei risultati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ?? #GenoaSassuolo, l'XI UFFICIALE scelto da #Dionisi: #Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, R… - GoalItalia : Ballardini si affida al tandem Destro-Pandev ?? ?? Dionisi sceglie Scamacca, sorretto da Raspadori ???? Le formazioni… - news_modena : Genoa - Sassuolo, probabili formazioni | Niente sorprese per Dionisi, davanti confermato Raspadori - news_modena : Genoa - Sassuolo, probabili formazioni | Niente sorprese per Dionisi, davanti confermato Raspadori - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Fuori Boga, ma c'è un giocatore che troverà spazio presto' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Dionisi

Ballardini(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca. All.UDINESE - BOLOGNA 0 - 0 LIVE UDINESE (3 - ...Ballardini(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca. All.Udinese - Bologna UDINESE (3 - 5 - 2):...GENOVA - ll Genoa ospita il Sassuolo, che schiera in avanti l'ex rossoblù Scamacca. Nel Grifone Caicedo parte dalla panchina. GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Toure, Badelj ...Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Sassuolo, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Il Grifone in grave difficoltà e con Ballardini sulla graticola ospita gli altalenanti ...