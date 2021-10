Padre e figlio mostrano un fucile da caccia alla sorellina. Parte un colpo, lei muore sul colpo (Di domenica 17 ottobre 2021) Non è stato il Padre bensì il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni.È quanto emerso dall’interrogatorio del Padre che è stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi. Roberto Balzaretti, 57enne ex assessore comunale, inizialmente si era preso la colpa. Ma poi ha raccontato come sono andati i fatti: Padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il 13enne ha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. Le quindicenne è morta sul colpo. Il 13enne che a San Felice del Benaco nel Bresciano ha esploso il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Non è stato ilbensì iltredicenne a esplodere ildiche ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni.È quanto emerso dall’interrogatorio delche è stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi. Roberto Balzaretti, 57enne ex assessore comunale, inizialmente si era preso la colpa. Ma poi ha raccontato come sono andati i fatti:stavano mostrando ilragazzina quando il 13enne ha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. Le quindicenne è morta sul. Il 13enne che a San Felice del Benaco nel Bresciano ha esploso il ...

