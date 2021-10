Lazio-Marsiglia in tv in chiaro? Data, orario e diretta streaming Europa League 2021/2022 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si avvicina il momento di Lazio-Marsiglia, match valevole per i gironi di Europa League 2021/2022: ecco le informazioni per vederla. I biancocelesti di Maurizio Sarri, dopo la bella vittoria in campionato contro l’Inter, tornano sul campo di casa a caccia dei tre punti contro la formazione francese. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 21 ottobre. La partita sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (canali 201 e 252 del satellite rispettivamente), visibili anche in streaming su Sky Go e Now Tv, ma non in chiaro su TV8. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si avvicina il momento di, match valevole per i gironi di: ecco le informazioni per vederla. I biancocelesti di Maurizio Sarri, dopo la bella vittoria in campionato contro l’Inter, tornano sul campo di casa a caccia dei tre punti contro la formazione francese. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 21 ottobre. La partita sarà visibile insu Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (canali 201 e 252 del satellite rispettivamente), visibili anche insu Sky Go e Now Tv, ma non insu TV8. SportFace.

Advertising

giovaafcim7 : Lazio-Marsiglia in UEL io: - LALAZIOMIA : EUROAVVERSARIE | Il Marsiglia cala il poker, il Galatasaray vince di misura. Pari nel recupero per la Lokomotiv Mos… - FabrizioSapia : @FedericoMalerba @MarcoFe59905230 @F_Andersoon Per ora l'unica partita sarrista è stata col Lokomotiv. Confido di r… - marsiglia_lara : RT @Toccoditacco10: 'Attenzione ti interrompo dall'Olimpico. Il vantaggio della Lazio!' @CucchiRiccardo #LazioInter - infoitsport : Lazio, Immobile è a due gol dal mito: già col Marsiglia può fare la storia -