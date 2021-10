Atalanta, Zapata: «Contento per i 100 gol, ma ancor di più per la vittoria» (Di domenica 17 ottobre 2021) Duvan Zapata, ai microfoni di DAZN, ha parlato nel post partita della sfida con l’Empoli, vinta dai nerazzurri per 4-1 Ai microfoni di DAZN, Duvan Zapata ha parlato dopo Empoli-Atalanta. DICHIARAZIONI – «Sono Contento per aver raggiunto i 100 gol in Serie A, ma la cosa più importante è aver vinto e conquistato i tre punti. Quando mi tocca stare in panchina sono sempre pronto a d entrare in campo per dare una mano alla squadra. Oggi potevamo fare meglio in alcuni momenti, però comunque abbiamo fatto una buona partita nel complesso. Nel momento in cui sono arrivato in Italia, mai mi sarei immaginato di raggiungere questo traguardo. Sono Contento per me e spero di andare avanti così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Duvan, ai microfoni di DAZN, ha parlato nel post partita della sfida con l’Empoli, vinta dai nerazzurri per 4-1 Ai microfoni di DAZN, Duvanha parlato dopo Empoli-. DICHIARAZIONI – «Sonoper aver raggiunto i 100 gol in Serie A, ma la cosa più importante è aver vinto e conquistato i tre punti. Quando mi tocca stare in panchina sono sempre pronto a d entrare in campo per dare una mano alla squadra. Oggi potevamo fare meglio in alcuni momenti, però comunque abbiamo fatto una buona partita nel complesso. Nel momento in cui sono arrivato in Italia, mai mi sarei immaginato di raggiungere questo traguardo. Sonoper me e spero di andare avanti così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

