Parete di terra crolla e travolge uccidendolo operaio 37enne (Di sabato 16 ottobre 2021) Chieti - Un gravissimo incidente sul lavoro è accaduto nella mattinata in provincia di Chieti, dove un operaio di 37 anni, è stato travolto e ucciso da una massa di terra in un cantiere a Marcianese Alto, in provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe sceso in uno scavo di un cantiere allestito per i lavori di realizzazione di un gasdotto per effettuare alcuni controlli quando è stato travolto dalla massa di terra di una Parete che ha ceduto. Al momento sul posto si trovano la Polizia, titolare delle indagini, i Vigili del Fuoco e personale dell'ispettorato del lavoro della Asl.

