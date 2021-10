Omicidio Laura Ziliani, spunta il triangolo amoroso tra le figlie e Mirto: la madre avrebbe saputo tutto (Di sabato 16 ottobre 2021) Sulla vicenda di Laura Ziliani emergono ogni giorno nuove possibili piste che potrebbero aiutare a far luce sul suo Omicidio. Per gli inquirenti, ci sarebbero pochi dubbi sugli autori del gesto: le due figlie e il fidanzato della maggiore Mirto Milani sono in carcere, e proprio il loro rapporto è finito ora sotto la lente. Laura Ziliani, triangolo tra le figlie e Mirto Milani? La nuova pista A sollevare la questione è Quarto Grado, programma che sta dedicando molto spazio alla morte dell’ex vigilessa di Brescia Laura Ziliani. Scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 maggio, è stata ritrovata morta 3 mesi dopo. I sospetti sono stati rivolti quasi subito sulle figlie ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Sulla vicenda diemergono ogni giorno nuove possibili piste che potrebbero aiutare a far luce sul suo. Per gli inquirenti, ci sarebbero pochi dubbi sugli autori del gesto: le duee il fidanzato della maggioreMilani sono in carcere, e proprio il loro rapporto è finito ora sotto la lente.tra leMilani? La nuova pista A sollevare la questione è Quarto Grado, programma che sta dedicando molto spazio alla morte dell’ex vigilessa di Brescia. Scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 maggio, è stata ritrovata morta 3 mesi dopo. I sospetti sono stati rivolti quasi subito sulle...

