L'epidemiologo Lopalco: 'In piazza gruppi no - vax che non ne azzeccano una sul Covid' (Di sabato 16 ottobre 2021) Che in piazza fossero scesi anche scellerati solo per creare confusione era certo, purtroppo molti sono personaggi senza arte né parte che con la loro propaganda vogliono diffondere un messaggio ... Leggi su globalist (Di sabato 16 ottobre 2021) Che infossero scesi anche scellerati solo per creare confusione era certo, purtroppo molti sono personaggi senza arte né parte che con la loro propaganda vogliono diffondere un messaggio ...

Advertising

globalistIT : - ultimenews24 : Le proteste di No Green pass e No vax? 'Esistono persone e gruppi, che purtroppo trovano anche rappresentanza polit… - fisco24_info : No Green pass, Lopalco: 'In piazza c'è chi non ne azzecca una': L'epidemiologo e assessore: 'Persone che purtroppo… - zazoomblog : L’assessore regionale alla Salute Lopalco: «Non vaccinarsi equivale a giocare alla roulette russa» Il noto epidemio… -