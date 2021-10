Juventus | Thuram | “Non capisco chi mette in discussione Allegri Razzismo? In Italia non ci si preoccupa”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ladi oggi e il mondo del calcio Domani sera, alle 20.45, si terrà-Roma, match valido per l’ottava giornata di campionato. Chi non guarderà il match è l’ex bianconero Lilian, che ne ha parlato durante l’intervista che ha concesso a La Stampa: “Non guarderò-Roma, anche perché non ho mai visto partite della Juve di quest’anno. Ho saputo che ora va un po’ meglio, ma si riprenderà sicuramente perché è una grande squadra”. LEGGI ANCHE:-Roma, Mourinho può sorridere: recuperano due big Con il pessimo inizio di campionato della, è stato messo inanche il tecnico Massimiliano, però, non è d’accordo con chi lo critica: “Io credo che se viene messo in ...

Advertising

gilnar76 : Thuram al Salone del Libro LIVE: parla l’ex difensore della Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - serieAnews_com : ?? Il ragionamento di #Materazzi... #Thuram #Inter #Juventus #razzismo - albertconvert : @Eurosport_IT Questo genio ha sprecato ancora una volta il suo fiato solo perché Thuram giocava nella Juventus. Pur… - sportli26181512 : Thuram: 'Chi vince la Nations League va direttamente ai Mondiali? Non l'ho capito': Lilian Thuram, ex difensore fra… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Thuram

... si può essere così diversi ma così uniti per un'unica lotta? Claudio Marchisio , Gabriella Nobile e Lilianne sono la dimostrazione vivente. Gli amatissimi ex calciatori dellae l'...Bisogna educare i giocatori della Serie A, trovare qualcuno che abbia il coraggio, così le cose cambieranno" L'ex difensore della, Lilian, ospite del Salone del libro di Torino, ha ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ricorda 5 momenti importanti di Juve-Roma, match che andrà in scena domani sera allo "Stadium": "I precedenti ...Anche l'ex difensore della Juventus e della Nazionale Francese LilianThuram ha parlato dal Salone del Libro di Torino, intervenendo sul tema del razzismo: "Per me parlare di razzismo in Italia è una n ...