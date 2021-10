Diventare un dio nel mondo romano

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 17 ottobre 2021) Secondo Svetonio, all’approssimarsi della morte Vespasiano imperatore disse: «Ahi, sto perun dio, credo». Fossero queste o no le sue parole, esse, come in molti aneddoti, possono aiutare a capire un complicato fenomeno del, chiamato ‘culto imperiale’. La divinizzazione dei Cesari fu una realtà complessa, e non è facile per i moderni afferrarne il senso (come anche per altri aspetti della cultura antica). Però l’interesse della ricerca è notevole: pur se la scena contemporanea è popolata di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.