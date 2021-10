Caro Evan Hansen, la recensione: una lettera d’amicizia all’outsider che è in ognuno di noi (Di sabato 16 ottobre 2021) La nostra recensione di Caro Evan Hansen, il film musical di Stephen Chbosky con Ben Platt presentato alla Festa di Roma e al cinema dal 2 dicembre con Universal Pictures, che tratta con delicatezza e ironia le tematiche della depressione e del bullismo giovanili. È con qualche lacrimuccia, anche se è passata qualche ora dalla proiezione, che ci apprestiamo a scrivere la nostra recensione di Caro Evan Hansen, il film musical di Stephen Chbosky con Ben Platt presentato alla Festa del Cinema di Roma e al cinema dal 2 dicembre con Universal Pictures. Tratto dall'omonimo musical di Broadway di successo, scritto e musicato da Steven Levenson e Pasek & Paul, dopo Noi siamo infinito e Wonder Chbosky azzarda con un altro adattamento difficile che tratta di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) La nostradi, il film musical di Stephen Chbosky con Ben Platt presentato alla Festa di Roma e al cinema dal 2 dicembre con Universal Pictures, che tratta con delicatezza e ironia le tematiche della depressione e del bullismo giovanili. È con qualche lacrimuccia, anche se è passata qualche ora dalla proiezione, che ci apprestiamo a scrivere la nostradi, il film musical di Stephen Chbosky con Ben Platt presentato alla Festa del Cinema di Roma e al cinema dal 2 dicembre con Universal Pictures. Tratto dall'omonimo musical di Broadway di successo, scritto e musicato da Steven Levenson e Pasek & Paul, dopo Noi siamo infinito e Wonder Chbosky azzarda con un altro adattamento difficile che tratta di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Caro Evan Hansen, la recensione: una lettera d’amicizia all’outsider che è in ognuno di noi… - CinemApp_Cinema : RT @Valeri0Sammarc0: #CaroEvanHansen, dal musical di successo al grande schermo. A #RomaFF16 in coproduzione con… - cinematografoIT : RT @Valeri0Sammarc0: #CaroEvanHansen, dal musical di successo al grande schermo. A #RomaFF16 in coproduzione con #AliceNellaCittà, poi a di… - Valeri0Sammarc0 : #CaroEvanHansen, dal musical di successo al grande schermo. A #RomaFF16 in coproduzione con #AliceNellaCittà, poi a… - cineblogit : Caro Evan Hansen: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul musical con Amy Adams -