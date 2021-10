Star in the star, vince Loredana Bertè: svelate tutte le maschere (VIDEO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ieri, giovedì 14 ottobre, è andata in onda l’ultima puntata del nuovo format di Canale 5 star in the star. In tale occasione sono state svelate le identità di tutti e quattro i concorrenti ancora in gioco. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stata Loredana Bertè, interpretata da Syria. Scopriamo anche chi si celava dietro tutte le altre maschere. Chi sono stati i primi due in classifica di star in the star star in the star ha chiuso i battenti ieri, decretando la vittoria di Loredana Bertè. La conduttrice Ilary Blasi ha conferito a lei il premio di vincitrice ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ieri, giovedì 14 ottobre, è andata in onda l’ultima puntata del nuovo format di Canale 5in the. In tale occasione sono statele identità di tutti e quattro i concorrenti ancora in gioco. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stata, interpretata da Syria. Scopriamo anche chi si celava dietrole altre. Chi sono stati i primi due in classifica diin thein theha chiuso i battenti ieri, decretando la vittoria di. La conduttrice Ilary Blasi ha conferito a lei il premio di vincitrice ...

