Reddito cittadinanza, lite Patuanelli-Giorgetti in Cdm (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tensione in Consiglio dei ministri sul Reddito di cittadinanza. Al centro della contesa -che ha visto M5S e Pd da un lato e Lega, Fi e Iv dall’altro- i 200 milioni di rifinanziamento del Reddito di cittadinanza previsti nel dl fiscale. Ad aprire il dibattito il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, che avrebbe avanzato dubbi: “Rifinanziamo con i soldi dei lavoratori una misura che di lavoro non ne crea”. I ministri Renato Brunetta e Elena Bonetti si sarebbero detti d’accordo col leghista, convinti della necessità di non prevedere ulteriori risorse per il rdc. Momenti di alta tensione, raccontano alcuni presenti alla riunione all’Adnkronos, tra Giorgetti e il grillino Stefano Patuanelli. “Senza il Reddito di cittadinanza – le parole ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tensione in Consiglio dei ministri suldi. Al centro della contesa -che ha visto M5S e Pd da un lato e Lega, Fi e Iv dall’altro- i 200 milioni di rifinanziamento deldiprevisti nel dl fiscale. Ad aprire il dibattito il ministro leghista Giancarlo, che avrebbe avanzato dubbi: “Rifinanziamo con i soldi dei lavoratori una misura che di lavoro non ne crea”. I ministri Renato Brunetta e Elena Bonetti si sarebbero detti d’accordo col leghista, convinti della necessità di non prevedere ulteriori risorse per il rdc. Momenti di alta tensione, raccontano alcuni presenti alla riunione all’Adnkronos, trae il grillino Stefano. “Senza ildi– le parole ...

