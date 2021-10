Rapiscono 25enne e chiedono riscatto | liberato dopo 8 giorni dai Carabinieri

(Di venerdì 15 ottobre 2021) È finita bene la storia del cuoco ingleserapito da una banda di 4 giovani, tenuto segregato in casa legato ad una sedia, scalzo e senza cibo. Il giovane è statoda un blitz del Ros dei, in collaborazione con l’Nca inglese. L’operazione è scattata mercoledì pomeriggio, intorno alle 14.45. Rapito da 4 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ilsi trova in caserma a Macerata, dove si sta riprendendo anche fisicamente dalla prigionia. Le indagini sono coordinate al momento dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli.Ilsi trova in caserma a Macerata, dove si sta riprendendo anche fisicamente dalla prigionia. Le indagini sono coordinate al momento dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli.L'ostaggio è stato tenuto segregato e in manette per 8 giorni. Decisiva la richiesta di riscatto mandata ai genitori. E' giallo sulla dinamica ...Al tribunale di Macerata l'udienza di convalida dei quattro giovani arrestati dopo aver tenuto sotto sequestro un 25enne britannico per otto giorni in un appartamento di Monte San Giusto, nel Macerate ...