Può un killer diventare un family man? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Se conosci You, sai benissimo che quel «tu» è il pronome con cui il protagonista si rivolge ai suoi vari interlocutori, anzi interlocutrici, nelle sue fantasie. Ecco, nella terza stagione della serie, lo stalker-killer Joe è alle prese con pensieri molto più complicati e pratici. L'uomo, infatti, è ormai padre e marito e desideroso di esserlo al meglio: nobili intenzioni che, quindi, collidono non poco con la sua natura ossessiva e assassina. A rendergli le cose ancora più difficili è proprio la moglie Love, che, come abbiamo scoperto nella seconda stagione, è la controparte femminile del suo stesso animo disturbato, con l'aggravante di essere ancora più impulsiva. Joe è diventato papà di un maschietto JOHN P. FLEENOR/NETFLIXUn neonato con cui imparare a fare il padre, una moglie “fuori controllo”, una nuova vita… E le vecchie abitudini. Insomma, in You 3 se ne ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Se conosci You, sai benissimo che quel «tu» è il pronome con cui il protagonista si rivolge ai suoi vari interlocutori, anzi interlocutrici, nelle sue fantasie. Ecco, nella terza stagione della serie, lo stalker-Joe è alle prese con pensieri molto più complicati e pratici. L'uomo, infatti, è ormai padre e marito e desideroso di esserlo al meglio: nobili intenzioni che, quindi, collidono non poco con la sua natura ossessiva e assassina. A rendergli le cose ancora più difficili è proprio la moglie Love, che, come abbiamo scoperto nella seconda stagione, è la controparte femminile del suo stesso animo disturbato, con l'aggravante di essere ancora più impulsiva. Joe è diventato papà di un maschietto JOHN P. FLEENOR/NETFLIXUn neonato con cui imparare a fare il padre, una moglie “fuori controllo”, una nuova vita… E le vecchie abitudini. Insomma, in You 3 se ne ...

