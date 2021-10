Molto vicini i nuovi Redmi Note 11 e Note 11 Pro: hardware possente (Di venerdì 15 ottobre 2021) I nuovi Redmi Note 11 e Note 11 Pro iniziano a calamitare l’attenzione degli appassionati: i dispositivi potrebbero essere presentati il prossimo 11 novembre, giornata mondiale dei single. Lu Weibing, general manager di Redmi, ha condiviso su Weibo un post affermando che la compagnia è quasi prossimo al loro lancio. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, Redmi Note 11 dovrebbe equipaggiarsi con uno schermo LCD con frequenza di refresh rate a 120Hz, una fotocamera frontale da 13MP, il processore MediaTek Dimensity 810 ed una fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP. Si parla anche di una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Le configurazioni dovrebbero essere due, di cui una con 6GB ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) I11 e11 Pro iniziano a calamitare l’attenzione degli appassionati: i dispositivi potrebbero essere presentati il prossimo 11 novembre, giornata mondiale dei single. Lu Weibing, general manager di, ha condiviso su Weibo un post affermando che la compagnia è quasi prossimo al loro lancio. Come riportato da ‘gizmochina.com‘,11 dovrebbe equipaggiarsi con uno schermo LCD con frequenza di refresh rate a 120Hz, una fotocamera frontale da 13MP, il processore MediaTek Dimensity 810 ed una fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP. Si parla anche di una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Le configurazioni dovrebbero essere due, di cui una con 6GB ...

